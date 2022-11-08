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Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу над Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг

Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу над Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг
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Женская сборная Казахстана по теннису досрочно одержала победу в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).

Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дарт два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующими соперницами представительниц Казахстана в рамках группы C станут теннисистки из Испании.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.

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