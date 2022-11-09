Барти — о Свёнтек: она — как глоток свежего воздуха

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, австралийская теннисистка Эшли Барти высказалась об игре нынешнего первого номера рейтинга WTA Иги Свёнтек в 2022 году.

«Она — как глоток свежего воздуха, она полностью доминировала в этом сезоне. Она была на уровень выше, на голову выше своих соперников, и было удивительно наблюдать за её расцветом», — сказала Барти в интервью The Guardian.

Напомним, на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США) польская теннисистка уступила в полуфинале представительнице Беларуси Арине Соболенко (2:6, 6:2, 1:6), однако с большим отрывом закончила год на первом месте рейтинга WTA. Свёнтек набрала 11 085 очков, в то время как у идущей на втором месте Онс Жабер лишь 5055.