Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом чемпионате ATP. По итогам жеребьёвки они сыграют в «красной» группе. Турнир пройдёт в Турине с 13 по 20 ноября.

В «зелёной» группе оказались 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

Напомним, в 2021 году Итоговый чемпионат ATP выиграл немец Александр Зверев. В финальном матче он в двух сетах обыграл Медведева. Зверев не сможет защитить титул. Он уже почти полгода пропустил из-за тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.