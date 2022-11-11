Отец Джоковича: Новака не пустили на AO и US Open, но дали играть на Уимблдоне. Не понимаю

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал то, что его сын, не желающий прививаться, вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, зато сыграл на Уимблдоне, где одержал победу.
«Это загадка для меня, как вышло, что ему не дали сыграть в Мельбурне и в Нью-Йорке, но разрешили выступить в Лондоне. Я не понимаю. Может, Новак показал, что он был лучшим на Уимблдоне, поэтому ему запретили выступать в Нью-Йорке», — приводит слова Джоковича-старшего We Love Tennis, ссылаясь на эфир сербского телеканала К1.
В настоящий момент Новак Джокович готовится к Итоговому турниру ATP. Его соперниками по группе стали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.
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