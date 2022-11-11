Барбора Крейчикова назвала своего любимого теннисиста

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2021 года чешка Барбора Крейчикова, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, назвала своего любимого теннисиста. Им оказался 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

«Я бы сказала, что Рафаэль Надаль», — написала Крейчикова, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящий момент 36-летний Надаль готовится к Итоговому турниру ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Его соперниками по группе стали норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. В другую группу попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.