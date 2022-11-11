Тим: мне было очень неловко в раздевалке с Надалем, Федерером, Джоковичем и Марреем
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Победитель US Open-2020 австриец Доминик Тим рассказал, как на одном из выставочных турниров оказался в одной раздевалке с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Энди Марреем.
«На самом деле это, должно быть, первый раз, когда я был в одной раздевалке с Рафой, Роджером, Новаком и Энди. Вы знаете, я имею в виду, – что вы видите этих парней, когда вам всего 10 лет, по телевизору, а потом вы рядом с ними в раздевалке, не знаете, что сказать, будто не понимаете, что они реальны. Так что это было очень неловко для меня», — цитирует Тима ATP.
Доминик Тим досрочно завершил сезон. Ранее он собирался сыграть в квалификации «Мастерса» в Париже и на челленджере, однако принял решение закончить год в туре.
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