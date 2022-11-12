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Оже-Альяссим: всегда думал, как это круто, когда имеешь личный шкафчик со своим именем

Оже-Альяссим: всегда думал, как это круто, когда имеешь личный шкафчик со своим именем
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Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о своём попадании на Итоговый турнир ATP, который стартует 13 ноября.

«Этот поворот карьеры особенный. Твой личный шкафчик, твоё лицо на двери. Я помню, как смотрел закулисные видеоролики о том, как росли многие игроки, и подумал: «Как это круто! Иметь личный шкафчик со своим именем». И вот я здесь.

Помню, как впервые смотрел Итоговый турнир ATP в раннем подростковом возрасте. Помню, что был просто вдохновлён этим и чувствовал, что было бы здорово быть частью чего-то подобного. Теперь, когда я здесь, это момент полного удовлетворения. Это действительно особенное событие, и я надеюсь, что это не в последний раз», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

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