«Почти убрал одного соперника». Надаль — о том, что чуть не попал мячом в Оже-Альяссима
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Забавный момент произошёл на совместной тренировке 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля и шестого номера рейтинга канадца Феликса Оже-Альяссима на Итоговом чемпионате ATP, который завтра, 13 ноября, стартует в Турине (Италия).
По ходу сессии испанец выполнил подачу в корпус и чуть не попал мячом в Оже-Альяссима. «Почти убрал одного соперника», — пошутил о моменте Надаль.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. Сам Даниил выигрывал Итоговый в 2020 году.
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