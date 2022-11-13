Ольховский: явного фаворита в матче между Медведевым и Рублёвым нет
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о матче между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.
«Матч покажет, кто сильнее. Встречи на Итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на Итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублёва есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко.
Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на Итоговом турнире после первого матча ещё можно будет поправить своё положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече», — приводит слова Ольховского ТАСС.
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