Андрей Рублёв дал новое прозвище Оже-Альяссиму, оценившему слова Даниила Медведева

Российский теннисист Андрей Рублёв назвал канадца Феликса Оже-Альяссима Оксфордом, после того как тот оценил слова другого россиянина Даниила Медведева. Теннисисты пообщались в видео, выложенном пресс-службой Итогового чемпионата ATP.

«Как по мне, тут надо побеждать лучших игроков в мире. Нет другого турнира, где в первом же матче сразу играешь с игроком из топ-10. Такого турнира больше нет, и это тяжело.

Да, надо быть на высоте от первого до последнего матча. Это самое сложное. Но это надо сделать, чтобы победить», — сказал Медведев.

«Записываю», — прокомментировал Оже-Альяссим. В ответ на это Рублёв назвал Феликса Оксфордом.

Сегодня, 14 ноября, Медведев и Рублёв сыграют друг с другом на Итоговом чемпионате ATP.

