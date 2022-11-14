Анна Дмитриева высказалась о победе Рублёва над Медведевым на Итоговом турнире АТР

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу Андрея Рублёва в матче с Даниилом Медведевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

«Такая изящная и тонкая игра Медведева для этих площадок не так эффективна. Трудно сказать, в каком состоянии Медведев, как хорошо готов Рублёв. Можно порадоваться за Рублёва. Когда он увидел жеребьёвку, то сказал: «Какое я к этому имею отношение?»

Может, с Циципасом Рублёву будет полегче. Даже после слов Надаля о том, что на этих кортах тактика отсутствует, было понятно, что Медведеву будет трудно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.