Анна Дмитриева высказалась о победе Рублёва над Медведевым на Итоговом турнире АТР
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу Андрея Рублёва в матче с Даниилом Медведевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).
«Такая изящная и тонкая игра Медведева для этих площадок не так эффективна. Трудно сказать, в каком состоянии Медведев, как хорошо готов Рублёв. Можно порадоваться за Рублёва. Когда он увидел жеребьёвку, то сказал: «Какое я к этому имею отношение?»
Может, с Циципасом Рублёву будет полегче. Даже после слов Надаля о том, что на этих кортах тактика отсутствует, было понятно, что Медведеву будет трудно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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