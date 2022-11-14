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Дядя Надаля ответил, в каком боксе будет на матче Рафаэля с Оже-Альяссимом на Итоговом

Дядя Надаля ответил, в каком боксе будет на матче Рафаэля с Оже-Альяссимом на Итоговом
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, признался, что будет находиться в боксе своего подопечного, канадца Феликса Оже-Альяссима, который завтра, 15 ноября, встретится с Рафаэлем в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2022. Соревнования проходят в Турине (Италия).

«На «Ролан Гаррос» всё было иначе, это особенное место. Здесь я не буду праздновать какие-либо моменты. Кто бы ни победил, это не будет трагедией. Какая разница, быть там или здесь», — приводит слова Тони Marca.

Напомним, на победном для себя «Ролан Гаррос» Надаль также встречался с Оже-Альяссимом. Тони не присутствовал в ложе подопечного, а наблюдал за игрой с трибуны. Это вызвало определённый резонанс.

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