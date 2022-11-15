Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мозг официально взорван». Серена Уильямс показала фотографии картин в честь неё и Винус

«Мозг официально взорван». Серена Уильямс показала фотографии картин в честь неё и Винус
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, какие картины написали в честь неё и её сестры, семикратной победительницы мэйджоров в женском одиночном разряде Винус Уильямс.

«Иметь картину в галерее наряду с другими историческими изображениями? Мозг официально взорван. Но попасть сюда со своей сестрой? Лучшее чувство, испытанное когда-либо», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива серены уильямс

Фото: из личного архива серены уильямс

Напомним, Серена и Винус Уильямс выступали и в парном разряде. В этом виде они завоевали 14 титулов на турнирах «Большого шлема», а также трижды становились олимпийскими чемпионками.

На видео попало жестокое избиение 14-летней теннисистки её отцом. Увы, это нередкий случай На видео попало жестокое избиение 14-летней теннисистки её отцом. Увы, это нередкий случай
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022