«Мозг официально взорван». Серена Уильямс показала фотографии картин в честь неё и Винус

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, какие картины написали в честь неё и её сестры, семикратной победительницы мэйджоров в женском одиночном разряде Винус Уильямс.
«Иметь картину в галерее наряду с другими историческими изображениями? Мозг официально взорван. Но попасть сюда со своей сестрой? Лучшее чувство, испытанное когда-либо», — подписала она соответствующие фотографии.
Фото: из личного архива серены уильямс
Фото: из личного архива серены уильямс
Напомним, Серена и Винус Уильямс выступали и в парном разряде. В этом виде они завоевали 14 титулов на турнирах «Большого шлема», а также трижды становились олимпийскими чемпионками.
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