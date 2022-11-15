Энди Маррей рассказал об ужине с Роджером Федерером и Бьорном Боргом
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, как поужинал с 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером и 11-кратным чемпионом мэйджоров Бьорном Боргом. Это было на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре, где Маррей и Федерер играли за сборную Европы, а Борг был её капитаном.
«Было довольно много суматохи и общения. Как-то вечером мы пошли на ужин с Роджером и Бьорном Боргом. И это был действительно весёлый вечер, хотя Бьорн провёл большую его часть, подкалывая меня», — приводит слова Энди Hello.
Напомним, Федерер после Кубка Лэйвера закончил карьеру. Свой прощальный матч он сыграл в парном разряде, где его партнёром был 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.
Новость по теме«Идеальное воскресенье». Роджер Федерер выложил свежее фото
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
10:36
-
10:25
-
10:14
-
09:59
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:13
-
08:39
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:03
-
07:57
-
06:33
-
06:08
-
05:38
-
04:50
-
03:08
-
01:12
-
00:51
-
00:06
- 14 ноября 2022
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
20:47
-
20:37
-
20:20
-
19:55
-
19:40
-
19:23
-
19:11
-
18:43
-
18:09
-
16:13
Партнерский контент