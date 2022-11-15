Виктор Янчук: с Рублёвым Медведев играл остро, но к Итоговому на сто процентов он не готов
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).
«Медведев пока не готов на сто процентов. Мне кажется, у него готовность к Итоговому турниру пока 85 процентов, но не пик. В матче с Рублёвым были неоправданные ошибки.
Но если не брать отдельные геймы, то в подаче Даниил был сильнее Рублёва. В целом Медведев очень остро играл. Посмотрим, как сложится его игра в следующих матчах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее своим мнением о матче поделился глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
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