Виктор Янчук: с Рублёвым Медведев играл остро, но к Итоговому на сто процентов он не готов

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

«Медведев пока не готов на сто процентов. Мне кажется, у него готовность к Итоговому турниру пока 85 процентов, но не пик. В матче с Рублёвым были неоправданные ошибки.

Но если не брать отдельные геймы, то в подаче Даниил был сильнее Рублёва. В целом Медведев очень остро играл. Посмотрим, как сложится его игра в следующих матчах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее своим мнением о матче поделился глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.