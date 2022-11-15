Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктор Янчук: с Рублёвым Медведев играл остро, но к Итоговому на сто процентов он не готов

Виктор Янчук: с Рублёвым Медведев играл остро, но к Итоговому на сто процентов он не готов
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

«Медведев пока не готов на сто процентов. Мне кажется, у него готовность к Итоговому турниру пока 85 процентов, но не пик. В матче с Рублёвым были неоправданные ошибки.

Но если не брать отдельные геймы, то в подаче Даниил был сильнее Рублёва. В целом Медведев очень остро играл. Посмотрим, как сложится его игра в следующих матчах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее своим мнением о матче поделился глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Новость по теме
Шамиль Тарпищев рассказал, что больше всего удивило его в победе Рублёва над Медведевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022