«Это ещё один большой вызов для меня». Надаль — о предстоящем матче с Оже-Альяссимом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о предстоящем матче с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом на Итоговом турнире ATP.

Напомним, в 1-м туре группового этапа испанец потерпел неожиданное поражение от американца Тейлора Фритца — 6:7 (3:7), 1:6.

«Финалы ATP стали для нас с Феликсом регулярным турниром, в котором проигравший едет домой. Я понимаю, что должен улучшить свою игру, и надеюсь, что буду готов и сделаю это (выиграю. — Прим. «Чемпионата»).



Феликс показал невероятный теннис на заключительных этапах сезона, выиграв три титула подряд и хорошо выступив. Это ещё один большой вызов для меня», — сказал Надаль в интервью Tennis World USA.