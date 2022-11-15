Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл Рафаэля Надаля на Итоговом чемпионате ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча Зелёной группы продлилась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу канадца.

Оже-Альяссим 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что для Надаля это второе поражение подряд на данном турнире. Ранее он не сумел одолеть американца Тейлора Фритца.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».