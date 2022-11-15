Феликс Оже-Альяссим: приятно произнести, что я наконец-то смог обыграть Надаля

Шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 22-летнего канадца.

«Это особенная для меня победа. Никогда не бывает легко обыгрывать игроков такого калибра. Так что победа вселяет в меня уверенность. Приятно произносить, что я наконец-то смог его обыграть, да ещё и на таком турнире. Если бы такая победа случилась на турнире более низкого уровня, всё было бы иначе. Для меня эта победа важна ещё и потому, что позволит мне выжить в группе и идти дальше», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.