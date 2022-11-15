Оже-Альяссим ответил, какой совет ему дал дядя Надаля перед матчем с Рафаэлем на Итоговом

Шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим ответил, какие советы ему давал Тони Надаль перед его встречей с Рафаэлем Надалем на Итоговом чемпионате ATP. Феликс обыграл испанца со счётом 6:3, 6:4.
Напомним, Тони Надаль больше года консультирует Феликса. На Итоговом он сидел в боксе канадца, а не племянника.
«Мы говорим о том, что мне нужно делать самому. В конце концов, он не даёт мне… Я и сам знаю Рафу, видел его игру. И сам с ним играл.
Если я играю с ним или Джоковичем, или просто с кем-нибудь, кого я давно знаю, мой тренер даёт мне статистику предыдущих матчей, рассказывает, что работало, что не работало, чтобы у меня было чуть более ясное понимание.
Никаких секретов, которых никто не знает, он мне не раскрыл (улыбается). Нет ничего особенного. Важнее, чтобы я полностью выложился и чувствовал, что сделал всё возможное – выиграю я или проиграю. Для него и для всей нашей команды это самое важное», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
- 15 ноября 2022
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