Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после победы над Рафаэлем Надалем на Итоговом турнире

Шестая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Оже-Альяссим победил Надаля со счётом 6:3, 6:4.

«Широко улыбаюсь после сегодняшней победы, потому что борьба в Турине для меня ещё не закончилась. С нетерпением ожидаю, когда у меня появится больше шансов пройти дальше», — написал Феликс.

В третьем туре группового этапа Итогового чемпионата Феликс Оже-Альяссим сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал. Что касается Надаля, то он уже потерял шансы выйти из группы.