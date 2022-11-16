Тони Надаль: я спросил Оже-Альяссима — чем Рафа и Джокович отличаются от остальных?
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Испанский специалист Тони Надаль, тренер канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, рассказал о беседе с подопечным. Тони Надаль — дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.
«Я поговорил с ним (с Оже-Альяссимом. — Прим. «Чемпионата) и спросил его: чем Надаль и Джокович отличаются от остальных? Они побеждают даже тогда, когда играют плохо. Вот в чём главное. Ситуация не всегда складывается в их пользу.
Надо быть начеку даже тогда, когда они не очень хорошо играют. Джокович уступал в матче с Синнером на Уимблдоне. Но я сказал своим детям, что он ещё не вылетел. Он будет бороться, пока есть хоть малейший шанс. Порой другим игрокам этого не хватает», — приводит слова Тони Надаля пресс-служба ATP.
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