Андрей Чесноков: главное, чтобы Циципас в матче с Медведевым не переживал из-за поражения

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В первом туре Медведев проиграл Андрею Рублёву, а Циципас — Новаку Джоковичу.

«У Медведева с Циципасом никогда не было простых матчей. Я не припомню такого, чтобы их матч заканчивался разгромной победой одного из них. Их встречи идут до самого последнего сета, до самого последнего очка. Думаю, в этот раз тоже будет равный матч.

Циципас сейчас хорошо играет, он здорово провёл матч с Джоковичем в Париже. И очень хорошо сыграл против него в первом матче на Итоговом. Главное, чтобы он не стал переживать по поводу поражения в первом туре, а по игре он очень хороший соперник, и Медведеву будет тяжело победить», — цитирует Чеснокова ТАСС.