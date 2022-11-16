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Елена Веснина высказалась о поражении Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире ATP

Елена Веснина высказалась о поражении Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире ATP
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение (4:6, 1:6) соотечественника Андрея Рублёва в матче с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«У Андрея не получилось зацепиться, как и оказать должное сопротивление. Но Новак был очень хорош. Он не допустил никаких оплошностей, никаких ошибок. Джокович был сконцентрирован с самого начала. С первых геймов было видно, что Новак пришёл побеждать и он не намерен ничего отдавать.

Жалко, что у Андрея не получилось. Излишне нервничал, но это объяснимо: Итоговый турнир и матч с лучшим из лучших», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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