Новак Джокович рассказал, какая репутация в туре у Феликса Оже-Альяссима

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, какая репутация в туре у канадца Феликса Оже-Альяссима.

«У него очень хорошая репутация в туре. Во-первых, он очень хороший человек. Он всегда со всеми здоровается и ведёт себя уважительно, думаю, каждому молодому игроку необходимо проявлять уважение к игрокам, которые в некотором смысле проложили им путь.

Также он очень цельный игрок. Он сильно прогрессировал, я бы сказал, в последние 6–12 месяцев. Его результаты это подтверждают. Он выиграл три турнира подряд, показывал потрясающий теннис на закрытых кортах.

Он обыграл меня на Кубке Лэйвера. Если у меня будет шанс сыграть с ним здесь, я бы хотел отплатить той же монетой (смеётся). Мы тренировались с ним перед стартом этого турнира. Он всегда привносит интенсивность, мне это нравится. Он очень заботлив, предан своему делу. Вокруг него собралась хорошая команда, они на верном пути.

Сейчас он в топ-10. Мы все знаем, на что он способен. Он один из лучших игроков в мире, одинаково хорошо играет на всех покрытиях. Он может представлять угрозу для каждого», — сказал Джокович на пресс-конференции на Итоговом турнире ATP.