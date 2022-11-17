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Виктор Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире

Виктор Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP.

«Ещё до начала турнира было ясно, что наша группа намного сильнее другой. Медведев и Рублёв сейчас находятся не на пике своей формы, они не набрали боевую готовность.

Когда Медведев вышел из трудного положения во втором сете, я думал, что третий сет останется за ним. Казалось, что Даниил должен выиграть, но он не сыграл. Это поражение — психологический момент. Трудно сказать, что случилось. Тай-брейк он просто провалил. Потом пошли немые апелляции к своей команде и демонстрация. Сам факт говорит о том, что он отвлекается, у него уже другие мысли. Он уже не в игре. Когда человек в игре, для него не существует ничего внешнего. Тут начинаются какие-то апелляции на посторонние объекты. Это ненужные вещи. Играть надо.

Стоит сказать, что Циципас играл не в совсем привычном стиле. Если бы был обычный обмен ударами, то Медведев его превзошёл бы. Но соперник довольно часто выходил к сетке. Всё время нужно было принимать подачу с учётом того, что Циципас шёл к сетке. Эта тактика несколько выбила из колеи», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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