Виктор Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP.

«Ещё до начала турнира было ясно, что наша группа намного сильнее другой. Медведев и Рублёв сейчас находятся не на пике своей формы, они не набрали боевую готовность.



Когда Медведев вышел из трудного положения во втором сете, я думал, что третий сет останется за ним. Казалось, что Даниил должен выиграть, но он не сыграл. Это поражение — психологический момент. Трудно сказать, что случилось. Тай-брейк он просто провалил. Потом пошли немые апелляции к своей команде и демонстрация. Сам факт говорит о том, что он отвлекается, у него уже другие мысли. Он уже не в игре. Когда человек в игре, для него не существует ничего внешнего. Тут начинаются какие-то апелляции на посторонние объекты. Это ненужные вещи. Играть надо.



Стоит сказать, что Циципас играл не в совсем привычном стиле. Если бы был обычный обмен ударами, то Медведев его превзошёл бы. Но соперник довольно часто выходил к сетке. Всё время нужно было принимать подачу с учётом того, что Циципас шёл к сетке. Эта тактика несколько выбила из колеи», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.