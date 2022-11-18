Фритц победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

На центральном корте арены «Пала Альпитур» в итальянском Турине завершился матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором Феликс Оже-Альяссим встретился с Тейлором Фритцем. Матч завершился победой американского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.



Фритц за игру допустил одну двойную ошибку, тогда как его соперник – две. При этом Тейлор пять раз подал навылет. У Оже-Альяссима девять эйсов. Канадец не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов, Фритц реализовал один.



И в первом, и во втором сетах дело дошло до тай-брейка. Во втором случае шестой ракетке мира Оже-Альяссиму удалось перевести игру в решающую партию. Однако третий сет на порядок лучше провёл Фритц. Самым продолжительным оказался шестой гейм, где после 40:40 на подаче Оже-Альяссима у Тейлора трижды было больше. Следующий гейм Фитц взял под ноль, а в заключительном, вновь на подаче соперника, получил двойной матчбол и реализовал первую же попытку.



Для Фритца это дебют на Итоговом турнире ATP. Он заменил травмированного испанца Карлоса Алькараса, который теперь является первой ракеткой мира.