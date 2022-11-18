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Фритц победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Фритц победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
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На центральном корте арены «Пала Альпитур» в итальянском Турине завершился матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором Феликс Оже-Альяссим встретился с Тейлором Фритцем. Матч завершился победой американского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.

Фритц за игру допустил одну двойную ошибку, тогда как его соперник – две. При этом Тейлор пять раз подал навылет. У Оже-Альяссима девять эйсов. Канадец не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов, Фритц реализовал один.

И в первом, и во втором сетах дело дошло до тай-брейка. Во втором случае шестой ракетке мира Оже-Альяссиму удалось перевести игру в решающую партию. Однако третий сет на порядок лучше провёл Фритц. Самым продолжительным оказался шестой гейм, где после 40:40 на подаче Оже-Альяссима у Тейлора трижды было больше. Следующий гейм Фитц взял под ноль, а в заключительном, вновь на подаче соперника, получил двойной матчбол и реализовал первую же попытку.

Для Фритца это дебют на Итоговом турнире ATP. Он заменил травмированного испанца Карлоса Алькараса, который теперь является первой ракеткой мира.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
17 ноября 2022, четверг. 23:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 2
7 7 		6 5 6
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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