Фритц победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

На центральном корте арены «Пала Альпитур» в итальянском Турине завершился матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором Феликс Оже-Альяссим встретился с Тейлором Фритцем. Матч завершился победой американского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.
Фритц за игру допустил одну двойную ошибку, тогда как его соперник – две. При этом Тейлор пять раз подал навылет. У Оже-Альяссима девять эйсов. Канадец не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов, Фритц реализовал один.
И в первом, и во втором сетах дело дошло до тай-брейка. Во втором случае шестой ракетке мира Оже-Альяссиму удалось перевести игру в решающую партию. Однако третий сет на порядок лучше провёл Фритц. Самым продолжительным оказался шестой гейм, где после 40:40 на подаче Оже-Альяссима у Тейлора трижды было больше. Следующий гейм Фитц взял под ноль, а в заключительном, вновь на подаче соперника, получил двойной матчбол и реализовал первую же попытку.
Для Фритца это дебют на Итоговом турнире ATP. Он заменил травмированного испанца Карлоса Алькараса, который теперь является первой ракеткой мира.
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 5
|6
- 18 ноября 2022
-
02:45
-
02:01
- 17 ноября 2022
-
23:37
-
23:10
-
22:28
-
22:01
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
19:44
-
19:28
-
19:11
-
18:46
-
18:31
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
17:17
-
16:55
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:19
-
16:05
-
15:50
-
15:48
-
15:01
-
14:01
-
13:10
-
12:54
-
12:13
-
12:05
-
11:50