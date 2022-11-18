Тейлор Фритц прокомментировал победу над Оже-Альяссимом и выход в полуфинал Итогового

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал победу в решающем матче группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором его соперником был шестой номер рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим. Фритц обыграл Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2 и вышел в полуфинал турнира.

«Мне надо было всё время хорошо подавать. И я понимал это. Во время матча было обидно, что я часто останавливался в шаге от выхода на брейк-пойнт. При счёте 15:30, 0:30, когда я был на приёме, я терял очки.

Я старался сохранять терпение, не расстраиваться. И в итоге я воспользовался своими шансами», — приводит слова Тейлора Eurosport.

В полуфинале Фритц сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.