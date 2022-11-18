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18-летняя чешская теннисистка поставила Серену Уильямс выше Федерера, Надаля и Джоковича

18-летняя чешская теннисистка поставила Серену Уильямс выше Федерера, Надаля и Джоковича
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18-летняя чешская теннисистка Линда Носкова, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, дала понять, что считает 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серену Уильямс лучше Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, которые на троих завоевали 63 титула ТБШ в мужском одиночном разряде. Один из подписчиков попросил Носкову выбрать лучшего представителя «Большой тройки».

«Серена», — ответила Линда.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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