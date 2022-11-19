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Муратоглу: Джокович выиграет ещё от 3 до 10 ТБШ. Он берёт минимум 2 «Шлема» в год

Муратоглу: Джокович выиграет ещё от 3 до 10 ТБШ. Он берёт минимум 2 «Шлема» в год
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Большая новость в мире тенниса: Новаку Джоковичу разрешено выступить на Открытом чемпионате Австралии, так что, вероятно, в следующем году он сможет сыграть минимум на трёх турнирах «Большого шлема». Это полностью меняет, потенциально, историю игры, потому что Новак — тот, кто выигрывает больше всего турниров «Большого шлема» за несколько лет, за исключением 2020 года, потому что Уимблдон был отменён. Но в остальном он берёт от двух ТБШ каждый год.

Таким образом, если он будет выступать ещё три или четыре года и сможет выиграть два-три турнира «Большого шлема», то он может выиграть ещё от трёх до 10 турниров мэйджора. Можете себе представить? Это невероятно», — цитирует Муратоглу Sportskeeda.

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