Андрей Рублёв заработал на Итоговом турнире ATP более $ 1 млн

Стало известно, сколько призовых получит российский теннисист Андрей Рублёв за Итоговый турнир ATP. Седьмой номер мирового рейтинга заработал $ 1 086 600 за четыре матча на турнире.
На стадии группового этапа Андрей Рублёв одолел соотечественника Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса, но проиграл сербу Новаку Джоковичу. В полуфинальном матче он проиграл норвежцу Касперу Рууду. Помимо призовых, Рублёв заработал 400 рейтинговых очков. По итогам года Андрей будет восьмой ракеткой мира, а перед ним на седьмом месте окажется Даниил Медведев. Разница между ними — 135 очков.
За трофей Итогового турнира ATP поборются Каспер Рууд и Новак Джокович. Матч состоится 20 ноября не ранее 21:00 мск. Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым, для Рууда — первым.
- 20 ноября 2022
-
01:38
-
01:24
-
00:51
-
00:21
- 19 ноября 2022
-
23:57
-
23:32
-
22:48
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
20:20
-
20:04
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:23
-
18:06
-
17:44
-
17:36
-
17:20
-
16:28
-
15:23
-
15:21
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
13:43
-
13:20
-
12:48
-
12:46
-
12:22