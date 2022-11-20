Андрей Рублёв заработал на Итоговом турнире ATP более $ 1 млн

Стало известно, сколько призовых получит российский теннисист Андрей Рублёв за Итоговый турнир ATP. Седьмой номер мирового рейтинга заработал $ 1 086 600 за четыре матча на турнире.

На стадии группового этапа Андрей Рублёв одолел соотечественника Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса, но проиграл сербу Новаку Джоковичу. В полуфинальном матче он проиграл норвежцу Касперу Рууду. Помимо призовых, Рублёв заработал 400 рейтинговых очков. По итогам года Андрей будет восьмой ракеткой мира, а перед ним на седьмом месте окажется Даниил Медведев. Разница между ними — 135 очков.

За трофей Итогового турнира ATP поборются Каспер Рууд и Новак Джокович. Матч состоится 20 ноября не ранее 21:00 мск. Предстоящий финал Итогового турнира ATP станет для серба восьмым, для Рууда — первым.