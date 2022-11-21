«Пляжный день». Елена Остапенко опубликовала фото в купальнике

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Пляжный день», — подписала снимок Остапенко.

Фото: из личного архива Елены Остапенко

После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.

Остапенко завершила сезон на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде. Она выступила вместе с украинской Людмилой Киченок. Они дошли до полуфинала.