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Медведев, Надаль, Рублёв, Джокович — в топ-10 розыгрышей Итогового турнира ATP

Медведев, Надаль, Рублёв, Джокович — в топ-10 розыгрышей Итогового турнира ATP
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В Турине (Италия) завершился Итоговый турнир ATP, победителем которого стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 5:7, 3:6. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими розыгрышами Итогового турнира ATP:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

За пять побед на турнире Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. По количеству трофеев Итогового турнира Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером, разделив с ним статус рекордсмена по этому показателю.

Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн
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