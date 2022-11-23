Стал известен топ-30 рейтинга WTA при условии начисления очков за Уимблдон

Авторитетный портал Tennis.com опубликовал потенциальный рейтинг первой тридцатки в WTA-туре по итогам сезона-2022, если бы за Уимблдон начислили рейтинговые очки.



Так, например, чемпионка Уимблдона 2022 года, представительница Казахстана Елена Рыбакина завершила бы сезон на седьмой строчке женского мирового рейтинга (нынешний сезона победительница травяного мэйджора закончила 22-й), а полуфиналистка этого турнира, немка Татьяна Мария поднялась бы cразу на 41-ю позицию вверх, закончив 2022 год на 29-й позиции в общей мировой табели о рангах.



Вероятный рейтинг топ-30 WTA при условии начисления очков за Уимблдон:



1. Ига Свёнтек

2. Онс Жабер

3. Джессика Пегула

4. Каролин Гарсия

5. Мария Саккари [+1]

6. Арина Соболенко [-1]

7. Елена Рыбакина [+15]

8. Кори Гауфф [-1]

9. Дарья Касаткина [-1]

10. Симона Халеп

11. Вероника Кудерметова [-2]

12. Паула Бадоса [+1]

13. Мэдисон Кис [-2]

14. Белинда Бенчич [-2]

15. Даниэль Коллинз [-1]

16. Петра Квитова

17. Елена Остапенко [+1]

18. Беатрис Хаддад-Майя [-3]

19. Аманда Анисимова [+4]

20. Анетт Контавейт [-3]

21. Мари Боузкова [+5]

22. Барбора Крейчикова [-1]

23. Екатерина Александрова [-4]

24. Людмила Самсонова [-4]

25. Чжан Шуай [-1]

26. Айла Томлянович [+7]

27. Чжэн Циньвэнь [-2]

28. Элисе Мертенс [+1]

29. Татьяна Мария [+39]

30. Виктория Азаренко [-3]



Напомним, 20 апреля стало известно о том, что российских и белорусских игроков не допустят на Уимблдон. В связи с этим ATP и WTA лишили травяной «Шлем» рейтинговых очков.



Текущий рейтинг по итогам 41 недели в WTA-туре доступен на «Чемпионате».