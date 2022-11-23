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Энди Маррей показал мозоли на руке. Фото

Энди Маррей показал мозоли на руке. Фото
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой можно посмотреть, как выглядят его мозоли от ракетки на руке.

Фото: из личного архива энди маррея

Напомним, в 2012 году Маррей выиграл Уимблдонский турнир, а в 2013-м и в 2016-м — Открытый чемпионат США. На Открытом чемпионате Австралии он пять раз доходил до финала (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), но ни разу не смог победить, а на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») лишь однажды добрался до решающего матча (2016), в котором потерпел поражение.

Также Энди Маррей — двукратный олимпийский чемпион (в одиночном разряде — Лондон-2012, в парном — Рио-де-Жанейро-2016).

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