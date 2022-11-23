Арина Соболенко выложила фото из бассейна

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свою фотографию, сделанную в бассейне.
Фото: из личного архива арины соболенко
В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала такие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, где проиграла француженке Каролин Гарсии.
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