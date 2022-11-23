Хьюитт — о победе над Нидерландами: ребята очень любят носить зелёно-золотую форму

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт прокомментировал победу своей команды над сборной Нидерландов в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
«Я увидел качественный теннис, особенно во втором матче. Чтобы получить такие аплодисменты по итогам трёх полных сетов, нужно показывать очень высокое качество игры, и это именно то, что игрокам удалось в концовке встречи. Я очень горжусь своими ребятами. Они оставили на корте всё. Они приехали сюда, в Малагу, после изнурительного сезона, они отлично и безукоризненно выполнили всю подготовку. Они заслужили этот результат. Победа, которая дорогого стоит и которая имеет большое значение для ребят: они очень любят носить зелёно-золотую форму, каждый из них вкладывает душу в игры за сборную», — приводит слова Хьюитта Ubitennis.
Напомним, победу австралийцам принесли Джордан Томпсон и Алекс де Минор, обыгравшие Таллона Грикспора и Ботика ван де Зандсхулпа соответственно.
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