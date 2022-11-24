Патрик Муратоглу объяснил, почему теннисистам поколения Рублёва и Медведева не повезло

Французский тренер Патрик Муратоглу объяснил, что поколению таких теннисистов, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Стефанос Циципас, не повезло столкнуться с праймовыми Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.
«Поколению Медведева, Циципаса, Рублёва и т.п. не повезло, потому что им ещё приходилось сталкиваться с праймовыми Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Они много потеряли в играх против них, это немного повредило их уверенность. Молодому поколению в лице Руне, Алькараса и Оже-Альяссима на данный момент не пришлось сталкиваться с этим, поэтому они всё ещё считают, что могут сделать всё что угодно, — это является их преимуществом. Какое поколение окажется лучше? Я не знаю, но буду наблюдать», — сказал Патрик Муратоглу в своих социальных сетях.
Отметим, что из всех перечисленных Муратоглу игроков мэйджор выиграли только Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Примечательно, что россиянин в финале Открытого чемпионата США 2021 года обыграл Новака Джоковича.
- 24 ноября 2022
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
05:53
-
00:04
- 23 ноября 2022
-
20:45
-
16:56
-
15:23
-
14:10
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
12:25
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:02
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26