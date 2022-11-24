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Патрик Муратоглу объяснил, почему теннисистам поколения Рублёва и Медведева не повезло

Патрик Муратоглу объяснил, почему теннисистам поколения Рублёва и Медведева не повезло
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Французский тренер Патрик Муратоглу объяснил, что поколению таких теннисистов, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Стефанос Циципас, не повезло столкнуться с праймовыми Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Поколению Медведева, Циципаса, Рублёва и т.п. не повезло, потому что им ещё приходилось сталкиваться с праймовыми Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Они много потеряли в играх против них, это немного повредило их уверенность. Молодому поколению в лице Руне, Алькараса и Оже-Альяссима на данный момент не пришлось сталкиваться с этим, поэтому они всё ещё считают, что могут сделать всё что угодно, — это является их преимуществом. Какое поколение окажется лучше? Я не знаю, но буду наблюдать», — сказал Патрик Муратоглу в своих социальных сетях.

Отметим, что из всех перечисленных Муратоглу игроков мэйджор выиграли только Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Примечательно, что россиянин в финале Открытого чемпионата США 2021 года обыграл Новака Джоковича.

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