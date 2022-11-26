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Александр Зверев показал, как проводит отпуск в Монте-Карло

Александр Зверев показал, как проводит отпуск в Монте-Карло
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Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фото из Монте-Карло.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЗВЕРЕВА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЗВЕРЕВА

25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон.

Ранее экс третья ракетка мира Давид Феррер рассказал о работе с Александром Зверевым, сравнив это сотрудничество с должностью директора Кубка Дэвиса.

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