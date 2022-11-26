Александр Зверев показал, как проводит отпуск в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фото из Монте-Карло.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЗВЕРЕВА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЗВЕРЕВА
25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон.
Ранее экс третья ракетка мира Давид Феррер рассказал о работе с Александром Зверевым, сравнив это сотрудничество с должностью директора Кубка Дэвиса.
- 26 ноября 2022
-
16:38
-
15:59
-
15:47
-
14:56
-
14:39
-
14:37
-
13:46
-
12:44
-
12:26
-
12:24
-
12:14
-
11:49
-
11:32
-
11:14
-
10:43
-
10:31
-
10:03
-
09:41
-
00:41
- 25 ноября 2022
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
19:56
-
19:24
-
19:02
-
17:37
-
17:19
-
16:28
-
15:26
-
12:12
-
11:31
-
10:48
-
10:29
-
09:11
-
05:16