Зверев назвал имя теннисиста, по которому скучал во время своего отсутствия в туре

Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал, по какому теннисисту он скучал пока отсутствовал в туре.

«Я скучал по всем парням, если честно, несмотря на то, что мы конкуренты. У меня среди них есть отличные друзья. С Домиником Тимом, мы не виделись уже почти два года, потому что он получил травму в 2021 году, а я получил травму в 2022. Так что мы особенно соскучились друг по другу», — приводит слова Зверева Tennis365.

Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. После этого у него возникла ещё проблема с костями, не связанная с той травмой.



Александр Зверев в начале декабря выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия).