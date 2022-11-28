Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев назвал имя теннисиста, по которому скучал во время своего отсутствия в туре

Зверев назвал имя теннисиста, по которому скучал во время своего отсутствия в туре
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал, по какому теннисисту он скучал пока отсутствовал в туре.

«Я скучал по всем парням, если честно, несмотря на то, что мы конкуренты. У меня среди них есть отличные друзья. С Домиником Тимом, мы не виделись уже почти два года, потому что он получил травму в 2021 году, а я получил травму в 2022. Так что мы особенно соскучились друг по другу», — приводит слова Зверева Tennis365.

Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. После этого у него возникла ещё проблема с костями, не связанная с той травмой.

Александр Зверев в начале декабря выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия).

«Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды? «Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022