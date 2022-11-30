Горан Иванишевич положительно отметил теннисное долголетие «Большой тройки»

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящий момент является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, отметил теннисное долголетие своего подопечного, а также Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«В моё время мы завершали карьеру в 31 год. Посмотрите на Роджера Федерера пару лет назад, посмотрите на Рафу Надаля. Да, будут говорить о молодых игроках, и это здорово для тенниса, когда есть новая самая молодая первая ракетка в истории. Но вы посмотрите на Новака — он всё ещё голоден, всё ещё выигрывает и всё ещё играет в невероятный теннис», — приводит слова Иванишевича пресс-служба ATP.



В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон и Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP. 36-летний Рафаэль Надаль победил на «Ролан Гаррос» и Australian Open, а также взял два трофея уровня ATP. 41-летний Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. За карьеру он завоевал 103 титула в рамках ATP.