«Теннис застрял в 50-х!» Опелка — о штрафах двум тренерам за пропаганду азартных игр

38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал штрафы в отношении двух тренеров за пропаганду азартных игр.
Вчера стало известно, что два американских тренера Боб Брайан и Марди Фиш получили штраф от Международного агентства по профессиональной этике в теннисе (ITIA) в размере $ 10 тыс. за то, что разместили в соцсетях рекламу одного из операторов азартных игр. Также, оба специалиста дисквалифицированы на четыре месяца.
Фиш – капитан сборной США на Кубке Дэвиса, а Брайан входит в её тренерский штаб, поэтому они попадают под действие антикоррупционной программы.
«Теннис застрял в 50-х!» — прокомментировал ситуацию Опелка в социальных сетях.
Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. На Australian Open — 2021 Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).
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