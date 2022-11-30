«Теннис застрял в 50-х!» Опелка — о штрафах двум тренерам за пропаганду азартных игр

38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал штрафы в отношении двух тренеров за пропаганду азартных игр.

Вчера стало известно, что два американских тренера Боб Брайан и Марди Фиш получили штраф от Международного агентства по профессиональной этике в теннисе (ITIA) в размере $ 10 тыс. за то, что разместили в соцсетях рекламу одного из операторов азартных игр. Также, оба специалиста дисквалифицированы на четыре месяца.

Фиш – капитан сборной США на Кубке Дэвиса, а Брайан входит в её тренерский штаб, поэтому они попадают под действие антикоррупционной программы.

«Теннис застрял в 50-х!» — прокомментировал ситуацию Опелка в социальных сетях.

Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. На Australian Open — 2021 Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).