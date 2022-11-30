Кербер сообщила о выходе автобиографической книги
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила о выпуске автобиографической книги.
«Моё желание состояло в том, чтобы написать книгу с определённым посылом. Для меня было очень эмоционально и захватывающе рассказывать открыто о взлётах и падениях последних нескольких лет. Я надеюсь, что каждый, кто прочитает книгу, сможет позаимствовать что-то из неё», — написала Кербер, прикрепив видео с презентацией книги перед журналистами.
34-летняя Кербер – трёхкратная победительница мэйджоров (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру Анжелика завоевала 14 трофеев на уровне WTA.
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