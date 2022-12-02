Шнайдер: в Европе меня очень часто спрашивали: «А безопасно ли жить в России?»

18-летняя звёздная юниорка Диана Шнайдер рассказала о политической ситуации в США и часто задаваемых вопросах за границей.
«Есть девочка из Молдовы, у нее бабушка живёт в Москве, она разговаривает по-русски. Так же как и латвиец. Они очень любят общаться. Тем более для них я как носитель. Плюс к нам в январе приедет ещё одна наша русская девочка из Москвы. Я была одной из тех, кто посоветовал ей переехать сюда.
Мне здесь очень нравится. Людям без разницы, откуда ты: из России или нет. Хорошо относятся, все помогают с какими-то проблемами по учёбе.
Иногда ещё и очень смешные вопросы задают — они всегда меня забавляют. В Америке интересуются тем, холодно ли сейчас. До сих пор все удивляются, что я из России — насколько это далеко.
В Европе очень часто, когда всё только начиналось, спрашивали: «А безопасно ли жить в России?» Я же отвечала, что это самое безопасное место для меня на всей планете. Спрашивали, как дела с политикой, экономикой. В Европе чаще встречала какую-то неприязнь, в Америке такого нет, здесь вообще адекватно», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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