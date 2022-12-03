Анастасия Мыскина рассказала, каким видом спорта занимаются её сыновья

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала про детей и их будущее.

У Мыскиной трое сыновей. 28 апреля 2008 года Анастасия родила сына Евгения, 30 августа 2010 года — Георгия, а 1 марта 2012 года – Павла.

«Мои дети, слава богу, не играют в теннис. Второй раз такой путь я, наверное, не смогу пройти. Мои дети занимаются спортом, они выбрали футбол. Младший занимается боксом. Это больше для себя, не профессионально. Они учатся в школе. Учёба для них всё же на первом месте. Я даже как-то попыталась — отдала их своим подругам на тренировки. Им не понравилось. Они все же больше командники: с ребятами бегать, гонять мяч. Один на один с тренером им скучно», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.