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Анастасия Мыскина рассказала, каким видом спорта занимаются её сыновья

Анастасия Мыскина рассказала, каким видом спорта занимаются её сыновья
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала про детей и их будущее.

У Мыскиной трое сыновей. 28 апреля 2008 года Анастасия родила сына Евгения, 30 августа 2010 года — Георгия, а 1 марта 2012 года – Павла.

«Мои дети, слава богу, не играют в теннис. Второй раз такой путь я, наверное, не смогу пройти. Мои дети занимаются спортом, они выбрали футбол. Младший занимается боксом. Это больше для себя, не профессионально. Они учатся в школе. Учёба для них всё же на первом месте. Я даже как-то попыталась — отдала их своим подругам на тренировки. Им не понравилось. Они все же больше командники: с ребятами бегать, гонять мяч. Один на один с тренером им скучно», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

От теннисной школы до проб в фигурке. Как сложилась жизнь Анастасии Мыскиной после спорта? От теннисной школы до проб в фигурке. Как сложилась жизнь Анастасии Мыскиной после спорта?
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