Анастасия Мыскина рассказала, каким видом спорта занимаются её сыновья

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала про детей и их будущее.
У Мыскиной трое сыновей. 28 апреля 2008 года Анастасия родила сына Евгения, 30 августа 2010 года — Георгия, а 1 марта 2012 года – Павла.
«Мои дети, слава богу, не играют в теннис. Второй раз такой путь я, наверное, не смогу пройти. Мои дети занимаются спортом, они выбрали футбол. Младший занимается боксом. Это больше для себя, не профессионально. Они учатся в школе. Учёба для них всё же на первом месте. Я даже как-то попыталась — отдала их своим подругам на тренировки. Им не понравилось. Они все же больше командники: с ребятами бегать, гонять мяч. Один на один с тренером им скучно», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
- 3 декабря 2022
-
18:37
-
18:12
-
17:40
-
17:28
-
16:41
-
16:11
-
13:59
-
11:52
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:16
-
00:06
- 2 декабря 2022
-
15:33
-
13:25
-
12:50
-
12:43
-
12:20
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15
-
00:30
- 1 декабря 2022
-
23:00
-
22:05
-
19:17
-
18:33
-
18:22