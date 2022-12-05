«Какой-то близости с иностранцами нет». Карацев — о друзьях в туре

59-я ракетка мира Аслан Карацев высказался о теннисистах, с которыми он находится в дружеских отношениях.



«Со всеми русскими. Мы всегда на турнирах общаемся. Из иностранцев это, наверное, Мартон Фучович. В основном, когда встречаюсь, со всеми общаюсь. А какой-то близости с иностранцами нет. Был такой израильский парник Джонатан Эрлих, но он закончил карьеру. Он из Израиля, мы говорим с ним на одном языке», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

На данный момент Аслан Карацев занимает 59-е место в мировом рейтинге. Лучшим его результатом является 14-я строчка ATP. За карьеру российскому теннисисту удалось выиграть три титула. Карацев праздновал победы в Дубае, Москве и Сиднее.

Полное интервью с Асланом Карацевым читайте на «Чемпионате»: