«Какой-то близости с иностранцами нет». Карацев — о друзьях в туре

59-я ракетка мира Аслан Карацев высказался о теннисистах, с которыми он находится в дружеских отношениях.
«Со всеми русскими. Мы всегда на турнирах общаемся. Из иностранцев это, наверное, Мартон Фучович. В основном, когда встречаюсь, со всеми общаюсь. А какой-то близости с иностранцами нет. Был такой израильский парник Джонатан Эрлих, но он закончил карьеру. Он из Израиля, мы говорим с ним на одном языке», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
На данный момент Аслан Карацев занимает 59-е место в мировом рейтинге. Лучшим его результатом является 14-я строчка ATP. За карьеру российскому теннисисту удалось выиграть три титула. Карацев праздновал победы в Дубае, Москве и Сиднее.
Полное интервью с Асланом Карацевым читайте на «Чемпионате»:
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