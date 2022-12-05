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Карацев рассказал, с какого турнира начнёт новый сезон

Карацев рассказал, с какого турнира начнёт новый сезон
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59-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев поделился мыслями о турнире, с которого он начнёт новый сезон.

«С Аделаиды в Австралии. Как проведу предсезонку? Сначала, конечно, идёт ОФП, потом разбавляешь физику и начинаешь просто играть на счёт», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

На данный момент Аслан Карацев занимает 59-е место в мировом рейтинге. Лучшим его результатом является 14-я строчка ATP. За карьеру российскому теннисисту удалось выиграть три титула. Карацев праздновал победы в Дубае, Москве и Сиднее. Также россиянин выходил в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, но уступил представителю Сербии и обладателю 21 титула турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

Полное интервью с Асланом Карацевым читайте на «Чемпионате»:

«Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту «Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту
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