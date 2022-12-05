Роджер Федерер с женой Миркой посетил офис Rolex. Его приветствовали сотни сотрудников

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил офис своего многолетнего спонсора – швейцарского бренда Rolex. Легендарного теннисиста вышли поприветствовать все сотрудники.

«Спасибо всей семье Rolex за самый невероятный приём и праздник в моей теннисной карьере», — подписал снимки Федерер.

Отметим, что Федерера сопровождала его супруга Мирка, которая тоже попала в кадр.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.