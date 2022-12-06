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«Отпуск в Париже». Павлюченкова опубликовала забавное фото на фоне Эйфелевой башни

«Отпуск в Париже». Павлюченкова опубликовала забавное фото на фоне Эйфелевой башни
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии на фоне Эйфелевой башни.

«Отпуск в Париже», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Победу на турнире одержала 21-летняя полька Ига Свёнтек. Павлюченкова выпала из топ-20 рейтинга WTA и впоследствии опустилась на 370-е место, так как не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.

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