Ига Свёнтек: если бы я могла сыграть с одной из легенд тенниса, то это была бы Серена
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, с какими теннисистками она бы хотела сыграть.
«Если бы я могла сыграть с одной из легенд женского тенниса, то это была бы Серена Уильямс, без сомнения. К сожалению, мне не выпала честь сыграть против неё. Я также всё время восхищаюсь Штеффи Граф и Мартиной Навратиловой, с которыми познакомилась год назад, — они замечательные люди», — приводит слова Свёнтек ESPN.
В этом сезоне 21-летняя Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США, а также шесть турниров уровня WTA. На Итоговом чемпионате WTA она в полуфинале проиграла белоруской теннисистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6. Ранее полька рассказала о своём отпуске.
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