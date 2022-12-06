Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек: если бы я могла сыграть с одной из легенд тенниса, то это была бы Серена

Ига Свёнтек: если бы я могла сыграть с одной из легенд тенниса, то это была бы Серена
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, с какими теннисистками она бы хотела сыграть.

«Если бы я могла сыграть с одной из легенд женского тенниса, то это была бы Серена Уильямс, без сомнения. К сожалению, мне не выпала честь сыграть против неё. Я также всё время восхищаюсь Штеффи Граф и Мартиной Навратиловой, с которыми познакомилась год назад, — они замечательные люди», — приводит слова Свёнтек ESPN.

В этом сезоне 21-летняя Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США, а также шесть турниров уровня WTA. На Итоговом чемпионате WTA она в полуфинале проиграла белоруской теннисистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6. Ранее полька рассказала о своём отпуске.

Новость по теме
Свёнтек: мой отпуск продлился шесть с половиной дней, но мотивация вернулась
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022