Денис Шаповалов эмоционально отреагировал на известие о смерти тренера Ника Боллетьери

Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на известие о смерти легендарного тренера Ника Боллетьери.



«Проснулся с очень печальными новостями. Для меня было честью знать вас. Я всегда буду помнить и благодарить вас за то, что вы пришли ко мне на корт и дали мне совет. Вы так много дали нашему спорту, и вас всегда будут помнить как одного из самых добрых. Вечная память», — написал Шаповалов в своих социальных сетях.

Боллетьери работал с такими игроками, как Борис Беккер, Джим Курье, Андре Агасси, Марсело Риос. Боллетьери тренировал российских теннисисток Марию Шарапову и Анну Курникову, а также американок Серену и Винус Уильямс. За свою тренерскую деятельность специалист воспитал 12 первых ракеток мира. В 2014 году он был введён в Международный зал славы тенниса.