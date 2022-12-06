Денис Шаповалов эмоционально отреагировал на известие о смерти тренера Ника Боллетьери

Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на известие о смерти легендарного тренера Ника Боллетьери.
«Проснулся с очень печальными новостями. Для меня было честью знать вас. Я всегда буду помнить и благодарить вас за то, что вы пришли ко мне на корт и дали мне совет. Вы так много дали нашему спорту, и вас всегда будут помнить как одного из самых добрых. Вечная память», — написал Шаповалов в своих социальных сетях.
Боллетьери работал с такими игроками, как Борис Беккер, Джим Курье, Андре Агасси, Марсело Риос. Боллетьери тренировал российских теннисисток Марию Шарапову и Анну Курникову, а также американок Серену и Винус Уильямс. За свою тренерскую деятельность специалист воспитал 12 первых ракеток мира. В 2014 году он был введён в Международный зал славы тенниса.
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